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Мир

Илон Маск впервые после публичного конфликта поддержал Дональда Трампа

протесты в США, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2025 08:21 Фото: социальная сеть X/@RyanGirdusky
Основатель компаний SpaceX и Tesla американский миллиардер Илон Маск впервые после публичного конфликта поддержал президента США Дональда Трампа, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) он опубликовал пост Трампа, который потребовал от губернатора Калифорнии и мэра Лос-Анджелеса извиниться перед американцами за свои провалы, в том числе в виде продолжающихся протестов.

Кроме того, Маск также сделал репост скриншота другого сообщения Трампа, в котором тот заявил, что поручил силовым органам восстановить правопорядок в Лос-Анджелесе. Маск сопроводил репост двумя американскими флагами.

Ранее Маск удалил пост о причастности Трампа к делу Эпштейна.

Администрация Дональда Трампа в начале мая запустила приложение для "добровольной депортации" мигрантов. Решившие выехать из страны самостоятельно получают выплату в одну тысячу долларов и возможность приезжать в США на законных основаниях.

18 апреля 2025 года суд в США запретил администрации Трампа проводить новую политику, которая предполагала ускоренную депортацию мигрантов.

8 июня Трамп распорядился направить в Лос-Анджелес 2 тыс. бойцов Национальной гвардии на фоне массовых протестов из-за миграционных рейдов.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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