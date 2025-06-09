Илон Маск впервые после публичного конфликта поддержал Дональда Трампа

Основатель компаний SpaceX и Tesla американский миллиардер Илон Маск впервые после публичного конфликта поддержал президента США Дональда Трампа, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) он опубликовал пост Трампа, который потребовал от губернатора Калифорнии и мэра Лос-Анджелеса извиниться перед американцами за свои провалы, в том числе в виде продолжающихся протестов.

Кроме того, Маск также сделал репост скриншота другого сообщения Трампа, в котором тот заявил, что поручил силовым органам восстановить правопорядок в Лос-Анджелесе. Маск сопроводил репост двумя американскими флагами.



Ранее Маск удалил пост о причастности Трампа к делу Эпштейна.

Администрация Дональда Трампа в начале мая запустила приложение для "добровольной депортации" мигрантов. Решившие выехать из страны самостоятельно получают выплату в одну тысячу долларов и возможность приезжать в США на законных основаниях.

18 апреля 2025 года суд в США запретил администрации Трампа проводить новую политику, которая предполагала ускоренную депортацию мигрантов.

8 июня Трамп распорядился направить в Лос-Анджелес 2 тыс. бойцов Национальной гвардии на фоне массовых протестов из-за миграционных рейдов.

