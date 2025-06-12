Крушение самолета в Индии: что известно о пассажирах

12 июня 2025 года после взлета в аэропорту Ахмадабада в Гуджарате, Индия, потерпел крушение пассажирский самолет. Авиакомпания Air India рассказала, из каких стран были пассажиры Boeing 787-8, сообщает Zakon.kz.

Рейс AI171 должен был приземлиться в лондонском аэропорту Гатвик.

"Рейс, вылетевший из Ахмадабада в 13:38, перевозил 242 пассажира и члена экипажа. Из них 169 – граждане Индии, 53 – граждане Великобритании, один гражданин Канады и семь граждан Португалии. Пострадавших доставляют в ближайшие больницы", – сообщили в авиакомпании.

Местные СМИ также пишут, что на борту были два младенца. А также, предположительно, бывший премьер-министр штата Гуджарат Виджай Рупани.

Самолет рухнул примерно через 5 минут после взлета в жилом районе. Момент падения попал на видео.