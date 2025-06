Пассажирский самолет разбился в жилом районе Индии – видео крушения

Крушение произошло недалеко от международного аэропорта имени Сардара Валлаббхаи Пателя примерно через 5 минут после взлета.

На видеозаписи с крушением видно, как самолет летит низко и пытается набрать высоту, но в итоге врезается в землю и взрывается огненным шаром.

По предварительной информации, на борту было 242 пассажира. Падать начало воздушное судно примерно с высоты 250 метров.

UPDATE: Ahmedabad–London flight had 242 passengers onboard, including several VVIPs. Among them was former Gujarat CM Vijay Rupani. ~ Another blow to Boeing’s reputation. Their aircraft are steadily losing long-earned credibility. Praying 🙏🏼 #Ahmedabad #Planecrash pic.twitter.com/X5nLDIGn43

#WATCH | Air India plane crash site in Gujarat's Ahmedabad



Air India B787 Aircraft VT-ANB, while operating flight AI-171 from (Ahmedabad to Gatwick) has crashed immediately after takeoff from Ahmedabad. There were 242 people on board the aircraft, consisting of 2 pilots and 10… pic.twitter.com/QCF4fzFtpi