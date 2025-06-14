Садовника Макрона уволили из-за жалобы на отсутствие туалета

На днях садовника Эмманюэля и Брижит Макрон, 33-летнего Лукаса, уволили после жалобы на антисанитарные условия труда, сообщает Zakon.kz.

Работал мужчина в La Lanterne – бывшем охотничьем домике в Версале, к которому Макрон и его жена получили доступ после избрания Эмманюэля на пост президента. На территории второй резиденции главы Франции работало несколько сотрудников, в том числе садовник, который ухаживал за небольшой территорией в четыре гектара, пишет издание Mariane.

По словам Лукаса, он очень любил свою работу, но ее отягощали антисанитарные условия труда.

"Во время дождя крыша постоянно протекала, отсутствовало отопление, а электрические розетки были ужасного качества! Ни душа, ни туалета, приходилось справлять нужду в кустах. Когда я начал поднимать тревогу, мне сказали, что я не должен жаловаться, ведь у меня должны быть другие приоритеты", – приводит слова садовника издание.

В какой-то момент Лукас не выдержал и опубликовал видео, снятое на рабочем месте. После этого его уволили.

🟥 INFO MARIANNE : Jardinier à la Lanterne, seconde résidence du président de la République, puis affecté à l’Élysée, Lucas G. vient d’être renvoyé à son administration d’origine… la mairie de Villeurbanne. Son tort ? Avoir dénoncé une dégradation de ses conditions de travail.… pic.twitter.com/1lltDuElNy — Marianne (@MarianneleMag) June 10, 2025

Мужчина пытался добиться возвращения на работу, связавшись с Брижит Макрон, но потерпел неудачу. В итоге он подал жалобу в административный суд. Лукас заявляет, что на него оказывали давление, и обвиняет бывших работодателей в "злоупотреблении властью".

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