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Мир

Садовника Макрона уволили из-за жалобы на отсутствие туалета

Садовник семьи Макрон уволен за жалобу, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2025 07:45 Фото: pixabay
На днях садовника Эмманюэля и Брижит Макрон, 33-летнего Лукаса, уволили после жалобы на антисанитарные условия труда, сообщает Zakon.kz.

Работал мужчина в La Lanterne – бывшем охотничьем домике в Версале, к которому Макрон и его жена получили доступ после избрания Эмманюэля на пост президента. На территории второй резиденции главы Франции работало несколько сотрудников, в том числе садовник, который ухаживал за небольшой территорией в четыре гектара, пишет издание Mariane.

По словам Лукаса, он очень любил свою работу, но ее отягощали антисанитарные условия труда.

"Во время дождя крыша постоянно протекала, отсутствовало отопление, а электрические розетки были ужасного качества! Ни душа, ни туалета, приходилось справлять нужду в кустах. Когда я начал поднимать тревогу, мне сказали, что я не должен жаловаться, ведь у меня должны быть другие приоритеты", – приводит слова садовника издание.

В какой-то момент Лукас не выдержал и опубликовал видео, снятое на рабочем месте. После этого его уволили.

Мужчина пытался добиться возвращения на работу, связавшись с Брижит Макрон, но потерпел неудачу. В итоге он подал жалобу в административный суд. Лукас заявляет, что на него оказывали давление, и обвиняет бывших работодателей в "злоупотреблении властью".

Первая пара США посетила спектакль в Вашингтоне, чем вызвала неоднозначную реакцию у американцев.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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