Центр Израиля остался без света

Из-за новой волны атаки иранских ракет по всей территории страны звучат сирены воздушной тревоги. В Тель-Авиве было слышно много взрывов, снаряды попали в разные районы города.

В Хайфе загорелась электростанция после ракетного удара Ирана, передает Telegram-канал Press TV.

Power outage reported in central Israel as a result of missile attack on Haifa power plant Follow: https://t.co/mLGcUTS2ei pic.twitter.com/ZpZyU91MZp

В соцсетях появились первые кадры пожара на электростанции города Хайфа, которая подверглась обстрелу иранскими ракетами.

Haifa power plant is being on fire after being hit by Iranian missiles in new phase of attacks pic.twitter.com/zRKWDCMSt4