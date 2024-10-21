Часть Астаны осталась без света
Фото: Zakon.kz
В Астане во второй половине дня 21 октября произошло массовое отключение света, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы "Астана-РЭК", в 15:06 в районе Алматы произошло технологическое нарушение, в результате которого без электроснабжения остались потребители в районе аллеи Мынжылдык и проспекта Тауелсиздик, ул. Кордай, ул. А. Байтурсынова.
"В 15:32 было осуществлено переключение на резервное питание. В настоящее время проводятся работы по выяснению и устранению причины", – сообщили в организации.
О последнем крупном отключении света в Астане мы писали летом 2024 года.
Ранее стало известно, что в Казахстане хотят внедрить новый подход к тарифам за комуслуги.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript