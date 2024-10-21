Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Часть Астаны осталась без света

Работники электростанции, электричество, электроэнергия, электроэнергетика , фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2024 15:56 Фото: Zakon.kz
В Астане во второй половине дня 21 октября произошло массовое отключение света, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы "Астана-РЭК", в 15:06 в районе Алматы произошло технологическое нарушение, в результате которого без электроснабжения остались потребители в районе аллеи Мынжылдык и проспекта Тауелсиздик, ул. Кордай, ул. А. Байтурсынова.

"В 15:32 было осуществлено переключение на резервное питание. В настоящее время проводятся работы по выяснению и устранению причины", – сообщили в организации.

О последнем крупном отключении света в Астане мы писали летом 2024 года.

Ранее стало известно, что в Казахстане хотят внедрить новый подход к тарифам за комуслуги.

Читайте также

Самый длинный мост открыли в Казахстане
Самый длинный мост открыли в Казахстане
Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон
Казахстанца приговорили к 18 годам за попытку теракта
открытие
В Алматы состоялось открытие Центра дистрибуции и Академии Toyota в Казахстане
Ирина Капитанова
Астана 2024 год Аварии Электроэнергия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Дождь, дожди, ливень, ливни, пасмурность, пасмурная погода
Тепло закончилось: 21 октября синоптики обещают казахстанцам дожди и снег
Рейтинг WTA: Соболенко стала первой ракеткой мира, Путинцева поднялась на три строчки, Рыбакина осталась пятой
Рейтинг WTA: Соболенко стала первой ракеткой мира, Путинцева поднялась на три строчки, Рыбакина осталась пятой
Жена Петросяна опубликовала редкое фото мужа с ребенком
Жена Петросяна опубликовала редкое фото мужа с ребенком
Трехлетний сын Авербуха и Арзамасовой умилил подписчиков актрисы
Трехлетний сын Авербуха и Арзамасовой умилил подписчиков матери в День отца
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: