Часть Астаны осталась без света

В Астане во второй половине дня 21 октября произошло массовое отключение света, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы "Астана-РЭК", в 15:06 в районе Алматы произошло технологическое нарушение, в результате которого без электроснабжения остались потребители в районе аллеи Мынжылдык и проспекта Тауелсиздик, ул. Кордай, ул. А. Байтурсынова.

"В 15:32 было осуществлено переключение на резервное питание. В настоящее время проводятся работы по выяснению и устранению причины", – сообщили в организации.

О последнем крупном отключении света в Астане мы писали летом 2024 года.

Ранее стало известно, что в Казахстане хотят внедрить новый подход к тарифам за комуслуги.