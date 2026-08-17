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Культура и шоу-бизнес

Джонни Депп ведет переговоры о возвращении в "Пираты Карибского моря"

Джек Воробей из Пиратов Карибского моря, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2026 16:19 Фото: Instagram/johnnydepp
Продюсер "Пиратов Карибского моря" Джерри Брукхаймер подтвердил, что продолжает переговоры с Джонни Деппом о его возвращении к культовой роли, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о шестой части популярной франшизы. Сейчас команда занимается сценарием, и, судя по словам продюсера, именно он может стать решающим фактором для возвращения Деппа, об этом пишет издание US Weekly.

По данным источников, актер может появиться в новом фильме не в качестве главного героя, а как второстепенный персонаж. Центральную роль, по слухам, может получить Марго Робби.

"Мы ведем переговоры с Джонни, работаем над сценарием и надеемся, что сможем это осуществить", – сказал Брукхаймер в интервью Deadline 16 августа на мероприятии D23: The Ultimate Disney Fan Event в Анахайме.

Переговоры о возможном возвращении Деппа, как сообщается, начались еще в 2025 году. Это особенно примечательно после затяжного конфликта актера с Disney, возникшего на фоне судебного разбирательства с Эмбер Херд. Ранее Депп заявлял о разрыве отношений со студией.

Депп сыграл Джека Воробья во всех пяти предыдущих фильмах серии – от первой картины, вышедшей в 2003 году, до последней части, которая появилась на экранах в 2017-м. Теперь франшиза может получить шанс вернуть одного из своих самых узнаваемых персонажей.

Пока официального соглашения с актером нет. Однако сам факт продолжающихся переговоров способен вновь разжечь интерес поклонников к "Пиратам Карибского моря". Кажется, история Джека Воробья еще не дописана – и финальная глава может оказаться далеко не последней.

Ранее мы сообщали, что мультфильм "Зверополис" получит продолжение.

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Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
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