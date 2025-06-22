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Мир

Рейтинг лучших ресторанов мира составили эксперты

Рейтинг The World’s 50 Best Restaurants, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2025 07:55 Фото: theworlds50best
20 июня в Турине подвели итоги ежегодного рейтинга The World’s 50 Best Restaurants, сообщает Zakon.kz.

Названия лучших ресторанов мира опубликованы на сайте организаторов. Так, первое место занял ресторан Maido из Лимы, где шеф Мицухару Цумура развивает кухню Nikkei – сочетание японских техник и перуанских продуктов.

Фото: theworlds50best

Второе место – у испанского Asador Etxebarri, третье – у мексиканского Quintonil. В топ-10 также попали: Diverxo (Мадрид);

  • Alchemist (Копенгаген);
  • Gaggan (Бангкок);
  • Sézanne (Токио);
  • Table by Bruno Verjus (Париж);
  • Kjolle (Лима);
  • Don Julio (Буэнос-Айрес).
"В этом году в рейтинг попали рестораны из 22 стран и 32 городов", – говорится в публикации организаторов.

Рейтинг формируется по итогам голосования 1080 экспертов ресторанной индустрии со всего мира, включая шеф-поваров и гастрономических журналистов. После победы в рейтинге ресторан больше не может претендовать на первое место и переходит в отдельную категорию "Best of the Best".

Титул лучшей авиакомпании мира в девятый раз получила Qatar Airways.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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