Туризм

Вышел рейтинг лучших городов для путешествий в одиночку

Путешествия и туризм, фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2026 03:55 Фото: pixabay
Премия Travelers' Choice Awards Best of the Best представила рейтинг лучших направлений для самостоятельного путешествия, сообщает Zakon.kz.

Рейтинг составлен на основе нескольких млн реальных отзывов путешественников за период с октября 2024 по сентябрь 2025 года. В списке 25 пунктов для путешественников-одиночек.

TripAdvisor анализировал качество и количество отзывов по ключевым критериям:

  • безопасность;
  • удобство передвижения;
  • дружелюбие местных;
  • общественный транспорт;
  • еда;
  • достопримечательности;
  • общая атмосфера для тех, кто едет один.

Первое место в рейтинге занял ирландский Дублин. Туристы часто пишут, что пиво Guinness здесь реально вкуснее, а пабы работают как социальные хабы.

"Сидишь один за стойкой, заказываешь пинту темного – и через пять минут уже болтаешь с местными, как со старыми знакомыми", – восторженно отзываются о Дублине туристы.

Также по мнению экспертов, сочетание небольших размеров и хорошего транспортного сообщения делает Дублин идеальным для спокойного исследования в собственном темпе.

На втором месте оказался Берлин – "город с неординарным характером, от моды и архитектуры до напряженной политической истории".

"В городе можно поужинать в ресторанах, которые посещал Наполеон, увидеть часы мирового времени с моделью Солнечной системы и посетить специализированные музеи", – говорится в описании.

Замыкает топ-3 Лондон. В рейтинге отмечается, что этот город представляет "множество миров в одном" и в нем не бывает двух одинаковых дней.

Также в топ-10 вошли Сантьяго, Эдинбург, Нью-Йорк, Ханой, Мадрид, Бали и Центральный Кейптаун.

Недавно в столице Южной Кореи водители автобусов начали забастовку, а Трамп ввел пошлины для бизнес-партнеров Ирана.

