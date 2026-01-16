Вышел рейтинг лучших городов для путешествий в одиночку

Премия Travelers' Choice Awards Best of the Best представила рейтинг лучших направлений для самостоятельного путешествия, сообщает Zakon.kz.

Рейтинг составлен на основе нескольких млн реальных отзывов путешественников за период с октября 2024 по сентябрь 2025 года. В списке 25 пунктов для путешественников-одиночек.

TripAdvisor анализировал качество и количество отзывов по ключевым критериям:

безопасность;

удобство передвижения;

дружелюбие местных;

общественный транспорт;

еда;

достопримечательности;

общая атмосфера для тех, кто едет один.

Первое место в рейтинге занял ирландский Дублин. Туристы часто пишут, что пиво Guinness здесь реально вкуснее, а пабы работают как социальные хабы.

"Сидишь один за стойкой, заказываешь пинту темного – и через пять минут уже болтаешь с местными, как со старыми знакомыми", – восторженно отзываются о Дублине туристы.

Также по мнению экспертов, сочетание небольших размеров и хорошего транспортного сообщения делает Дублин идеальным для спокойного исследования в собственном темпе.

На втором месте оказался Берлин – "город с неординарным характером, от моды и архитектуры до напряженной политической истории".

"В городе можно поужинать в ресторанах, которые посещал Наполеон, увидеть часы мирового времени с моделью Солнечной системы и посетить специализированные музеи", – говорится в описании.

Замыкает топ-3 Лондон. В рейтинге отмечается, что этот город представляет "множество миров в одном" и в нем не бывает двух одинаковых дней.

Также в топ-10 вошли Сантьяго, Эдинбург, Нью-Йорк, Ханой, Мадрид, Бали и Центральный Кейптаун.

