Вышел рейтинг лучших городов для путешествий в одиночку
Рейтинг составлен на основе нескольких млн реальных отзывов путешественников за период с октября 2024 по сентябрь 2025 года. В списке 25 пунктов для путешественников-одиночек.
TripAdvisor анализировал качество и количество отзывов по ключевым критериям:
- безопасность;
- удобство передвижения;
- дружелюбие местных;
- общественный транспорт;
- еда;
- достопримечательности;
- общая атмосфера для тех, кто едет один.
Первое место в рейтинге занял ирландский Дублин. Туристы часто пишут, что пиво Guinness здесь реально вкуснее, а пабы работают как социальные хабы.
"Сидишь один за стойкой, заказываешь пинту темного – и через пять минут уже болтаешь с местными, как со старыми знакомыми", – восторженно отзываются о Дублине туристы.
Также по мнению экспертов, сочетание небольших размеров и хорошего транспортного сообщения делает Дублин идеальным для спокойного исследования в собственном темпе.
На втором месте оказался Берлин – "город с неординарным характером, от моды и архитектуры до напряженной политической истории".
"В городе можно поужинать в ресторанах, которые посещал Наполеон, увидеть часы мирового времени с моделью Солнечной системы и посетить специализированные музеи", – говорится в описании.
Замыкает топ-3 Лондон. В рейтинге отмечается, что этот город представляет "множество миров в одном" и в нем не бывает двух одинаковых дней.
Также в топ-10 вошли Сантьяго, Эдинбург, Нью-Йорк, Ханой, Мадрид, Бали и Центральный Кейптаун.
