Стали известны лучшие бары мира 2024 года
Рейтинг составляет ассоциация World’s 50 Best. Учитывались бары из разных стран, выбранные 680 экспертами. Информация об этом вышла 23 октября на странице организации в Instagram.
В список вошли:
- заведения, расположенные в роскошных отелях;
- секретные бары;
- необычные и классические салоны.
Победителем стал бар Handshake Speakeasy в Мехико, оформленный в стиле эпохи сухого закона с черными, золотыми и плюшевыми бархатными стенами. Он завоевал популярность по всему миру благодаря своему неизменному гостеприимству и оригинальным коктейлям.
С момента появления в списке в 2021 году, Handshake Speakeasy ежегодно поднимался в рейтинге и занял первое место в номинациях^
- "Лучший бар Северной Америки 2024";
- "Лучший бар мира 2024".
Handshake Speakeasy, фото: Instagram/handshake_bar
На втором месте оказался итальянский бар Bar Leone в Гонконге. Этот бар стремится продвигать концепцию "коктейль для народа". Интерьер заведения напоминает стереотипное римское заведение для аперитива. Всего за год Bar Leone был признан лучшим баром Азии.
Bar Leone, фото: Instagram/barleonehk
На третье место спустился прошлогодний победитель – Sips, основанный в 2021 году. Этот уникальный бар без традиционной барной стойки быстро завоевал международное признание и получил звание "Лучший бар мира 2023".
Sips, фото: Instagram/sips.drinkeryhouse
Днями ранее Forbes назвал 100 самых дорогих брендов мира.