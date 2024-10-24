Стали известны лучшие бары мира 2024 года

Составлен ежегодный рейтинг 50 лучших баров мира 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Рейтинг составляет ассоциация World’s 50 Best. Учитывались бары из разных стран, выбранные 680 экспертами. Информация об этом вышла 23 октября на странице организации в Instagram.

В список вошли:

заведения, расположенные в роскошных отелях;

секретные бары;

необычные и классические салоны.

Победителем стал бар Handshake Speakeasy в Мехико, оформленный в стиле эпохи сухого закона с черными, золотыми и плюшевыми бархатными стенами. Он завоевал популярность по всему миру благодаря своему неизменному гостеприимству и оригинальным коктейлям.

С момента появления в списке в 2021 году, Handshake Speakeasy ежегодно поднимался в рейтинге и занял первое место в номинациях^

"Лучший бар Северной Америки 2024";

"Лучший бар мира 2024".

Handshake Speakeasy, фото: Instagram/handshake_bar

На втором месте оказался итальянский бар Bar Leone в Гонконге. Этот бар стремится продвигать концепцию "коктейль для народа". Интерьер заведения напоминает стереотипное римское заведение для аперитива. Всего за год Bar Leone был признан лучшим баром Азии.

Bar Leone, фото: Instagram/barleonehk

На третье место спустился прошлогодний победитель – Sips, основанный в 2021 году. Этот уникальный бар без традиционной барной стойки быстро завоевал международное признание и получил звание "Лучший бар мира 2023".

Sips, фото: Instagram/sips.drinkeryhouse

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