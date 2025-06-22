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Мир

Лесные пожары бушуют близ курортов в Хорватии: полиция ищет поджигателей

пожар, лесной пожар, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2025 15:38 Фото: Х/WeatherMonitors
Лесной пожар вспыхнул на побережье Адриатического моря в Хорватии днем 21 июня 2025 года. Огонь бушевал в 30 километрах от курортов Писак и Марушичи, сообщает Zakon.kz.

По информации портала Vreme, полиция подтвердила, что причиной пожаров стал поджог. Сейчас виновных разыскивают.

"Крупный пожар при поддержке сильного шторма быстро распространился в сторону населенных пунктов Марушичи и Мимице. Из-за труднодоступности местности и скорости распространения ситуация была немедленно объявлена серьезной", – пишет издание.

Местных жителей и туристов из районов, находящихся под угрозой, пришлось оперативно эвакуировать.

На данный момент информации о пострадавших нет, чего не скажешь об имуществе горожан – сгорели некоторые дома и машины.

14 июня 2025 года в Дубае вспыхнул пожар в 67-этажном небоскребе. Из 764 квартир были эвакуированы все 3820 жильцов. Огонь удалось локализовать спустя шесть часов.

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Андрей Дюсупов
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