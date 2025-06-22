Лесные пожары бушуют близ курортов в Хорватии: полиция ищет поджигателей

Фото: Х/WeatherMonitors

Лесной пожар вспыхнул на побережье Адриатического моря в Хорватии днем 21 июня 2025 года. Огонь бушевал в 30 километрах от курортов Писак и Марушичи, сообщает Zakon.kz.

По информации портала Vreme, полиция подтвердила, что причиной пожаров стал поджог. Сейчас виновных разыскивают. "Крупный пожар при поддержке сильного шторма быстро распространился в сторону населенных пунктов Марушичи и Мимице. Из-за труднодоступности местности и скорости распространения ситуация была немедленно объявлена серьезной", – пишет издание. Местных жителей и туристов из районов, находящихся под угрозой, пришлось оперативно эвакуировать. 🚨🇭🇷 Wildfire Emergency in Pisak, Croatia



A fierce wildfire has erupted in the coastal village of Pisak, Croatia, rapidly spreading due to strong bura winds. Emergency crews confirm the fire has reached evacuated homes, sparking widespread concern.



Local authorities are… pic.twitter.com/zh4mnkGyfv — Weather Monitor (@WeatherMonitors) June 21, 2025 На данный момент информации о пострадавших нет, чего не скажешь об имуществе горожан – сгорели некоторые дома и машины. 14 июня 2025 года в Дубае вспыхнул пожар в 67-этажном небоскребе. Из 764 квартир были эвакуированы все 3820 жильцов. Огонь удалось локализовать спустя шесть часов.

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