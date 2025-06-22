Американец серьезно пострадал, спасая собаку

Американец из Сан-Антонио вынес собаку из огня и попал в больницу с серьезнейшими ожогами, сообщает Zakon.kz.

Пострадавший рассказал на форуме Reddit, что сам был причиной пожара. Он ремонтировал в доме мотоцикл и не заметил, как из него на ковер пролился бензин. Ковер загорелся, и огонь стал быстро распространяться по этажу. По словам мужчины, в тот момент в доме были только он и его собака. Увидев пламя, он тут же бросился искать питомца. Американцу удалось спасти собаку, но сам он получил ожоги почти половины тела.

Отмечается, что прибывшие на место пожарные нашли мужчину лежащим перед домом на земле. Его экстренно доставили в больницу. Врачи установили, что мужчина потерял около 40% здоровой кожи.

"Я чувствую себя ужасно, потому что из-за моей ошибки моя семья осталась без крова", – признался пострадавший.

Он также рассказал, что в данное время его семья вынуждена жить в мотеле, но это слишком дорого. Пока он не знает, как быть дальше, поскольку не может работать: ему тяжело передвигаться, к тому же ему каждый день нужно менять повязки. Он открыл сбор средств на новое жилье.

Ранее сообщалось, что военнослужащие воинской части 5547 Национальной гвардии МВД РК из Кызылорды спасли женщину и ребенка из пожара.