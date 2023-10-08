Топил печь: 13-летний мальчик обжег лицо и шею в ЗКО

13-летний мальчик из ЗКО попал в больницу с серьезными ожогами после попытки разжечь печь для бани, сообщает Zakon.kz.

13-летний мальчик из ЗКО попал в больницу с серьезными ожогами после попытки разжечь печь.



Несчастный случай произошел 1 октября в селе Шынгырлау. Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, в тот же день с ожогами в больницу госпитализировали еще одного 15-летнего подростка из района Байтерек.

Пострадавший получил 30% ожогов тела. Об этом пишет портал "Мой город".

За девять месяцев 2023 года в ЗКО произошло 419 пожаров. В них погибли восемь человек, еще семь человек получили травмы. Статистика показывает, что наибольшее количество пожаров происходит в жилом секторе. В них погибли семь человек. В прошлые выходные дни в результате несчастных случаев двое детей получили ожоги". ДЧС ЗКО

В сентябре 2023 года 14-летняя девочка из Туркестанской области получила сильные ожоги во время взрыва газового баллона. Огонь вспыхнул из-за неисправного редуктора. Вслед за взрывом начался пожар в доме. Загорелись мебель и потолок.