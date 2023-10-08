Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Азиада-2022 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Топил печь: 13-летний мальчик обжег лицо и шею в ЗКО

Топил печь: 13–летний мальчик обжег лицо и шею в ЗКО Фото: zakon.kz
13-летний мальчик из ЗКО попал в больницу с серьезными ожогами после попытки разжечь печь для бани, сообщает Zakon.kz.

13-летний мальчик из ЗКО попал в больницу с серьезными ожогами после попытки разжечь печь.

Несчастный случай произошел 1 октября в селе Шынгырлау. Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, в тот же день с ожогами в больницу госпитализировали еще одного 15-летнего подростка из района Байтерек. 

Пострадавший получил 30% ожогов тела. Об этом пишет портал "Мой город".

За девять месяцев 2023 года в ЗКО произошло 419 пожаров. В них погибли восемь человек, еще семь человек получили травмы. Статистика показывает, что наибольшее количество пожаров происходит в жилом секторе. В них погибли семь человек. В прошлые выходные дни в результате несчастных случаев двое детей получили ожоги".ДЧС ЗКО

В сентябре 2023 года 14-летняя девочка из Туркестанской области получила сильные ожоги во время взрыва газового баллона. Огонь вспыхнул из-за неисправного редуктора. Вслед за взрывом начался пожар в доме. Загорелись мебель и потолок.

Читайте также

Изнасилование сестер в Алматинской области: бабушка с отчимом прижигали девочкам гениталии
Изнасилование сестер в Алматинской области: бабушка с отчимом прижигали девочкам гениталии
Мужчину насмерть сбили на проезжей части в Алматинской области
Мужчину сбили насмерть на проезжей части в Алматинской области
скорая помощь
Момент ДТП с машиной скорой помощи в Талдыкоргане попал на видео
Жанель Абдрахманова
Западно-Казахстанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как выглядит медальная таблица Азиады после четырнадцатого дня соревнований
Как выглядит медальная таблица Азиады после четырнадцатого дня соревнований
учеба
Сроки обучения и каникул школьников утвердили в Казахстане
бабочка
Гороскоп для всех знаков зодиака на 8 октября
Как выглядит медальная таблица Азиады после тринадцатого дня соревнований
Как выглядит медальная таблица Азиады после тринадцатого дня соревнований
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления