Топил печь: 13-летний мальчик обжег лицо и шею в ЗКО
Фото: zakon.kz
13-летний мальчик из ЗКО попал в больницу с серьезными ожогами после попытки разжечь печь для бани, сообщает Zakon.kz.
13-летний мальчик из ЗКО попал в больницу с серьезными ожогами
после попытки разжечь печь.
Несчастный случай произошел 1 октября в селе Шынгырлау. Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, в тот же день с ожогами в больницу госпитализировали еще одного 15-летнего подростка из района Байтерек.
Пострадавший получил 30% ожогов тела. Об этом пишет портал "Мой город".
За девять месяцев 2023 года в ЗКО произошло 419 пожаров. В них погибли восемь человек, еще семь человек получили травмы. Статистика показывает, что наибольшее количество пожаров происходит в жилом секторе. В них погибли семь человек. В прошлые выходные дни в результате несчастных случаев двое детей получили ожоги".ДЧС ЗКО
В сентябре 2023 года 14-летняя девочка из Туркестанской области получила сильные ожоги во время взрыва газового баллона. Огонь вспыхнул из-за неисправного редуктора. Вслед за взрывом начался пожар в доме. Загорелись мебель и потолок.
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