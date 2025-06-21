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Происшествия

Нацгвардейцы спасли женщину и ребенка из пожара в Кызылорде

Пожарный, пожарные, пожарная служба, тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2025 10:14 Фото: Zakon.kz
Военнослужащие воинской части 5547 Национальной гвардии МВД РК из Кызылорды первыми пришли на помощь жильцам дома в районе "Ескі базар", где начался пожар, сообщает Zakon.kz.

Войсковой наряд во время патрулирования получил сообщение из Центра оперативного управления полиции о возгорании в доме. Не теряя времени, дежурный Ернур Абильхан вместе с патрульными Нурдаулетом Адихалыком и Ердосом Махмудовым прибыли на место происшествия.

Из окна третьего этажа валил густой дым. Не дожидаясь прибытия пожарных, военнослужащие приступили к эвакуации жильцов.

"Когда мы прибыли, весь дом был окутан густым дымом, дышать было трудно из-за сильного запаха гари. Несмотря на это, мы смочили платки, закрыли ими лицо и помогали людям выбраться наружу. В этот момент один мужчина сообщил, что его маленькая дочь и супруга остались в квартире на пятом этаже, а дверь он закрыл снаружи. Получив ключ, мы также вывели их в безопасное место", – рассказывает лейтенант Ернур Абильхан.

Никто из жильцов не пострадал, все были своевременно эвакуированы.

Ранее человека из огня вытащил полицейский в Северо-Казахстанской области.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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