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Мир

Стали известны подробности нападения льва на главу сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова

подробности нападения на Олега Зубкова, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2025 22:28 Фото: Instagram/oleg.zubkov
Пресс-секретарь сафари-парка "Тайган" Татьяна Алексагина рассказала подробности нападения льва на руководителя парка Олега Зубкова, сообщает Zakon.kz.

Как выяснилось, в день происшествия Алексагина вместе с Зубковым кормила львов. При выезде из саванны директор резко закрыл дверь машинки, чем привлек зверя.

"Олег отошел на два шага от машинки, один лев молодой лежал под кустом, кушал в нескольких метрах. И тут резкий звук закрывающейся двери – Олег Алексеевич стал закрывать дверь, почему-то получилось резко, вот этот резкий звук закрывающейся двери – лев подскочил и побежал", – рассказала Алексагина.

По ее словам, лев не рвал Зубкова, директор лишь оказался на пути у зверя.

"Олег Алексеевич, он был все время в сознании, даже держал за клыки пасть льва, потом лев спокойно оставил его и побежал", – уточнила пресс-секретарь.

Затем пострадавшего доставили в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь, а после перевели в республиканскую больницу им. Н. А. Семашко в Симферополе и прооперировали.

"Он пришел в себя, у него все хорошо, руки-ноги – все целое, он, единственное, сейчас очень слабо говорит после операции, но уже пишет, дает распоряжения", – сообщила Алексагина.

Ранее сообщалось, что лев прокусил шею директору известного парка "Тайган" Олегу Зубкову.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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