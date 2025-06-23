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Мир

Более 521 млн тенге в год: Павел Дуров ищет нового сотрудника для работы в ОАЭ

Дуров ищет нового сотрудника, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2025 01:04 Фото: pixabay
Основатель Telegram Павел Дуров заявил о том, что готов платить миллион долларов (более 521 млн тенге) в год Android-разработчику, который подойдет для его команды, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в Telegram.

"Telegram ищет Android-разработчика – который будет зарабатывать 1 млн долларов в год после вычета налогов. Единственный способ попасть в команду – выиграть наш конкурс кодеров, который завершится 11 июля. Задача? Реализовать анимацию из этого макета в нашем приложении для Android с открытым исходным кодом", – объявил Дуров.

Среди заявленных требований к участникам – соответствие работы к существующей кодовой базе Telegram для Android. Также Дуров уточнил, что производительность приложения не должна пострадать от внесенных изменений. При этом действует запрет на использование сторонних пользовательских интерфейсов.

Победитель конкурса, помимо возможности присоединиться к команде разработчиков мессенджера в Дубае, получит денежный приз в 50 тыс. долларов (более 26 млн тенге).

Ранее Дуров дал самое большое интервью в своей жизни.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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