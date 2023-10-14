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Павел Дуров отказался блокировать telegram-канал ХАМАС

telegram Фото: pixabay
Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал пост, в котором заявил, что telegram-канал исламистского движения ХАМАС не будет заблокирован, сообщает Zakon.kz.

Он считает, что решение проблемы освещения военных действий редко бывает очевидным.

"В начале этой недели ХАМАС использовал Telegram для предупреждения мирных жителей Ашкелона о необходимости покинуть район перед ракетными ударами. Поможет ли закрытие этого канала спасти жизни людей или поставит их под угрозу?" – написал Дуров.



Также Дуров призвал обратить внимание на различия между социальными платформами.

"В отличие от других приложений, которые алгоритмически продвигают шокирующий контент ничего не подозревающим людям, в Telegram пользователи получают только тот контент, на который они специально подписались".

По его словам, каналы Telegram сложно использовать для значительного усиления пропаганды. Дуров считает, что они служат уникальным источником информации из первых рук для исследователей, журналистов и специалистов по проверке фактов.

"И хотя нам было бы легко уничтожить этот источник информации, мы рискуем усугубить и без того тяжелую ситуацию".

Ранее представители палестинского движения ХАМАС заявили жителям осажденного израильскими войсками сектора Газа, что им не нужно покидать свои дома.

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