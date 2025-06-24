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Мир

Свадьбу Джеффа Безоса и Лорен Санчес перенесли подальше от центра Венеции

Свадьба Безоса и Санчес в Венеции, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2025 05:00 Фото: pixabay
Помпезную церемонии венчания основателя Amazon и его невесты Лорен Санчес вынужденно перенесли подальше от центра Венеции, сообщает Zakon.kz.

Решение было принято вследствие активных протестов жителей города, а также из-за "растущей глобальной напряженности", передает CNN. Если изначально свадьбу планировали организовать в центре Венеции, в районе Каннареджо, то теперь площадкой станет пространство Венецианского арсенала.

К городским протестам также подключились активисты Greenpeace. Они развернули баннер на площади Святого Марка.

"Если вы можете арендовать Венецию для своей свадьбы, вы можете заплатить больше налогов", – гласит надпись на их плакате.

Свадьба Джеффа Безоса и Лорен Санчес запланирована на 26 июня и будет идти в течение трех дней. Проведение свадьбы в общей сложности расценивается в 48 млн долларов.

Кампания "Нет места для Безоса", которую возглавила местная учительница Марта Сотторива, началась в марте, когда мэр Венеции Луиджи Бругнаро подтвердил, что пара поженится в городе.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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