Шоу начинается: Джефф Безос, его невеста и Иванка Трамп с семьей прибыли в Венецию

25 июня основатель Amazon Джефф Безос и его невеста Лорен Санчес приехали в Венецию на свою свадьбу. Среди первых прибывших гостей – Иванка Трамп с мужем Джаредом Кушнером и тремя детьми, сообщает Zakon.kz.

61-летний миллиардер и его 55-летняя невеста приземлились на частном вертолете на пляже Лидо, передает Forbes. Все в ожидании свадьбы американского предпринимателя, основателя интернет-магазина Amazon.com и аэрокосмической компании Blue Origin и его избранницы – журналистки Лорен Санчес. Она стартует 26 июня.

Одной из первых в Венецию прибыла дочь президента США Иванка Трамп. Компанию ей составили все члены ее семьи: супруг и трое детей.

Также в Сеть попало приглашение на свадьбу миллиардера. В нем Джефф Безос и Лорен Санчес просят гостей вместо подарков отправить пожертвования в Венецианское бюро ЮНЕСКО.

"Пожалуйста, никаких подарков", – с этих слов начинается текст приглашения.

Фото: Х/PopCrave

Однако интернет-пользователи обратили внимание на примитивный дизайн открытки.

"Можно узнать зарплату дизайнера приглашения", – ехидно задались вопросом в комментариях.

Из-за местных активистов свадьбу Джеффа Безоса и Лорен Санчес перенесли подальше от центра Венеции.