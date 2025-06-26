Шоу начинается: Джефф Безос, его невеста и Иванка Трамп с семьей прибыли в Венецию
61-летний миллиардер и его 55-летняя невеста приземлились на частном вертолете на пляже Лидо, передает Forbes. Все в ожидании свадьбы американского предпринимателя, основателя интернет-магазина Amazon.com и аэрокосмической компании Blue Origin и его избранницы – журналистки Лорен Санчес. Она стартует 26 июня.
Одной из первых в Венецию прибыла дочь президента США Иванка Трамп. Компанию ей составили все члены ее семьи: супруг и трое детей.
Также в Сеть попало приглашение на свадьбу миллиардера. В нем Джефф Безос и Лорен Санчес просят гостей вместо подарков отправить пожертвования в Венецианское бюро ЮНЕСКО.
"Пожалуйста, никаких подарков", – с этих слов начинается текст приглашения.
Фото: Х/PopCrave
Однако интернет-пользователи обратили внимание на примитивный дизайн открытки.
"Можно узнать зарплату дизайнера приглашения", – ехидно задались вопросом в комментариях.
Из-за местных активистов свадьбу Джеффа Безоса и Лорен Санчес перенесли подальше от центра Венеции.