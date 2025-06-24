Израиль заявил, что кампания против Ирана не завершена и начинается новая фаза

Военная операция Израиля против Ирана продолжается и переходит в новый этап, сообщил начальник Генерального штаба ЦАХАЛ Эяль Замир, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Армии обороны Израиля.

По словам Замира, завершен один из ключевых этапов кампании, однако действия против Тегерана не прекращаются.

"Мы завершили важный этап, но кампания против Ирана еще не окончена. Мы вступаем в новую фазу, основанную на достижениях текущей. Теперь фокус снова смещается на Газу – вернуть заложников домой и ликвидировать режим ХАМАС", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Токаев выразил солидарность с народом Катара после атаки Ирана.

Все новости про ирано-израильский конфликт можете прочитать здесь.

