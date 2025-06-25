Китай годами экспортировал в Казахстан новые автомобили под видом подержанных – СМИ

Китайские автопроизводители годами пользовались серой схемой сбыта автомобилей за рубеж, чтобы повысить продажи, сообщает Zakon.kz.

Как передает gazeta.ru, такие машины с нулевым пробегом отправлялись в Россию, страны Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан и Таджикистан) и Ближнего Востока.

Китайские компании пользовались этим способом как минимум с 2019 года.

Схема работает так: экспортер покупает новый автомобиль либо напрямую у производителя, либо у дилера, регистрирует его в Китае и маркирует его как подержанный для отправки за границу. Сам автопроизводитель благодаря такой схеме сразу регистрирует продажу автомобиля и фиксирует доход.

Подержанные автомобили продаются со значительной скидкой. Такой способ позволяет производителям формально наращивать показатели продаж для отчета перед центральными властями Китая о выполнении указов по обеспечению роста экономики.

Практика продажи новых автомобилей под видом подержанных привлекла внимание властей после того, как глава Great Wall Motor раскритиковал ее применение конкурентами уже на китайском рынке.

Ранее стало известно, что роботакси Tesla вызвало ажиотаж на улицах США.