#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
519.26
602.13
6.62
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
519.26
602.13
6.62
Мир

Китай годами экспортировал в Казахстан новые автомобили под видом подержанных – СМИ

Автомобиль, транспорт, бренд, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2025 07:30 Фото: pexels
Китайские автопроизводители годами пользовались серой схемой сбыта автомобилей за рубеж, чтобы повысить продажи, сообщает Zakon.kz.

Как передает gazeta.ru, такие машины с нулевым пробегом отправлялись в Россию, страны Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан и Таджикистан) и Ближнего Востока.

Китайские компании пользовались этим способом как минимум с 2019 года.

Схема работает так: экспортер покупает новый автомобиль либо напрямую у производителя, либо у дилера, регистрирует его в Китае и маркирует его как подержанный для отправки за границу. Сам автопроизводитель благодаря такой схеме сразу регистрирует продажу автомобиля и фиксирует доход.

Подержанные автомобили продаются со значительной скидкой. Такой способ позволяет производителям формально наращивать показатели продаж для отчета перед центральными властями Китая о выполнении указов по обеспечению роста экономики.

Практика продажи новых автомобилей под видом подержанных привлекла внимание властей после того, как глава Great Wall Motor раскритиковал ее применение конкурентами уже на китайском рынке. 

Ранее стало известно, что роботакси Tesla вызвало ажиотаж на улицах США. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Несколько тел со связанными руками и ногами нашли в Средиземном море
Мир
07:59, Сегодня
Несколько тел со связанными руками и ногами нашли в Средиземном море
Бразильская туристка таинственно погибла у популярного вулкана в Индонезии
Мир
04:59, 25 июня 2025
Бразильская туристка таинственно погибла у популярного вулкана в Индонезии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: