Девять убиты и сотни ранены: митинги в Кении переросли в беспорядки

По информации газеты Daily Nation, протесты проходят в 27 округах страны.

Митинги вспыхнули на фоне проявления жестокости полиции к местным жителям. В частности, тысячи молодых людей направились в центральный деловой район столицы Найроби. Во время протестов журналистам запретили вести прямые трансляции. Манифестации совпали по дате с годовщиной прошлогодних демонстраций против роста налогов. В результате беспорядков тогда погибли 60 человек.

Wake up, Nigeria! Kenyans are back in the streets of Nairobi, calling for their President, Ruto, to step down. They express their frustration by chanting slogans like “Western Style Democracy is a Scam,” some even demand leadership changes similar to those seen in Burkina Faso. pic.twitter.com/PVzoOZmFrd