17 полицейских подозревают в убийстве активиста в Кении

По информации портала Capital FM, "все 17 полицейских, участвовавших в задержании, транспортировке и взятии под стражу покойного Ойванга, теперь считаются подозреваемыми в убийстве, и в их отношении управление ведет активные расследования".

Отмечается, что Ойванг, являвшийся по профессии учителем, был задержан 7 июня в городе Хома Бэй на западе Кении, как утверждается, за публикацию в социальной сети X (бывшая Twitter), в которой он критиковал заместителя генерального инспектора полиции Элиуда Лагата за взяточничество. В тот же день активист был доставлен в центральный полицейский участок в Найроби. На следующий день полиция заявила, что нашла его без сознания в камере в следственном изоляторе с нанесенными себе травмами. Однако проведенное вскрытие показало, что смерть была насильственной.

Как уточняется, на фоне смерти активиста в Найроби в последние дни прошло несколько демонстраций с поджогами нескольких автомобилей и разгоном людей слезоточивым газом. Кроме того, в Верховный суд Кении поступило две петиции с требованием отправить Лагата в отставку. Управление по надзору за деятельностью полиции Кении со своей стороны заявило, что планирует допросить его, но позже, когда возьмет показания у всех причастных к инциденту лиц.

Protests erupt in Kenya's capital Nairobi after teacher and blogger Albert Ojwang died in police custody. While police claimed his injuries were self-inflicted, a post-mortem revealed otherwise. pic.twitter.com/tpoRdkMe7Q