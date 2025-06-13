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Мир

17 полицейских подозревают в убийстве активиста в Кении

полицейских подозревают в убийстве активиста в Кении, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2025 19:34 Фото: pixabay
Управление по надзору за деятельностью полиции Кении заявило, что 17 полицейских подозревают в убийстве активиста Альберта Ойванга, сообщает Zakon.kz.

По информации портала Capital FM, "все 17 полицейских, участвовавших в задержании, транспортировке и взятии под стражу покойного Ойванга, теперь считаются подозреваемыми в убийстве, и в их отношении управление ведет активные расследования".

Отмечается, что Ойванг, являвшийся по профессии учителем, был задержан 7 июня в городе Хома Бэй на западе Кении, как утверждается, за публикацию в социальной сети X (бывшая Twitter), в которой он критиковал заместителя генерального инспектора полиции Элиуда Лагата за взяточничество. В тот же день активист был доставлен в центральный полицейский участок в Найроби. На следующий день полиция заявила, что нашла его без сознания в камере в следственном изоляторе с нанесенными себе травмами. Однако проведенное вскрытие показало, что смерть была насильственной.

Как уточняется, на фоне смерти активиста в Найроби в последние дни прошло несколько демонстраций с поджогами нескольких автомобилей и разгоном людей слезоточивым газом. Кроме того, в Верховный суд Кении поступило две петиции с требованием отправить Лагата в отставку. Управление по надзору за деятельностью полиции Кении со своей стороны заявило, что планирует допросить его, но позже, когда возьмет показания у всех причастных к инциденту лиц.

Президент Кении Уильям Руто назвал шокирующей гибель Ойванга и призвал к проведению быстрого, прозрачного и достоверного расследования.

Ранее сообщалось, что трех полицейских осудили за мошенничество с земельным участком в Астане.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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