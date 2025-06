Трамп закатил истерику из-за кандидата в мэры Нью-Йорка

Сенсация на праймериз Демократической партии Нью-Йорка повергла в шок всю Америку. В ночь на 26 июня 33-летний Зохран Мамдани неожиданно вырвался в лидеры гонки за пост мэра города. Он набрал на семь процентов больше, чем у его главного соперника, экс-губернатора Эндрю Куомо.

Но вот главный сюжет: в Нью-Йорке действует рейтинговое голосование, а значит, победитель еще не определен и впереди несколько раундов подсчета голосов. Однако Трамп уже бьется в истерике и на своем персональном интернет-ресурсе Truth Social разразился гневным постом.

По мнению Трампа, победа Мамдани – это крах американских ценностей. Он буквально уничтожил кандидата, написав, что тот выглядит ужасно и не тянет на роль лидера. Но главный посыл был даже не в оскорблениях – Трамп увидел в Мамдани угрозу всей стране. Ведь если мусульманин Зохран Мамдани станет мэром самого влиятельного города США, это будет сигнал для всего мира.

Hope is not naive when you have a vision and a movement behind it. Hope is in fact righteous.



This is the dawn of a new era in New York City. And we will win it together. pic.twitter.com/Hj2buYNN8Z