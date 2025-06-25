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Мир

Дональд Трамп призвал политиков добить "Голос Америки"

Трамп призвал добить &quot;Голос Америки&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2025 01:56 Фото: pxhere
Президент США Дональд Трамп призвал однопартийцев в конгрессе избавиться от сети радиостанций "Голос Америки", сообщает Zakon.kz.

Об этом он открыто заявил в своей соцсети Truth Social.

"Зачем республиканцу хотеть, чтобы "рупор" демократов, "Голос Америки" (VOA), продолжал существовать? Это полная, левацкая катастрофа – ни один республиканец не должен голосовать за его выживание. Убейте его!" – написал Трамп.

16 марта 2025 года "Голос Америки" и "Радио Свобода" приостановили работу после решения Агентства США по глобальным медиа (USAGM) прекратить их финансирование. Это произошло из-за указа Трампа о сокращении государственных расходов.

Указ о сокращении функций и работы сотрудников нескольких ведомств для борьбы с бюрократией, в том числе USAGM, Трамп подписал 14 марта. Это агентство координирует работу финансируемых из бюджета США СМИ, включая "Голос Америки".

21 июня стало известно, что в медиакорпорации "Голос Америки" проходит новый раунд сокращений штата. Уведомления об увольнении разослали более чем 600 сотрудников.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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