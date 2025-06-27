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Мир

США сократили расходы на помощь Украине

Накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, инвестирование, инвестиции, капитал, отложения, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2025 06:20 Фото: freepik
США сократили расходы на Украину в рамках Фонда поддержки коалиции и инициативы по оказанию помощи в безопасности в 2026 финансовом году, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщил шеф Пентагона Пит Хегсет в ходе пресс-конференции, которую проводил совместно с генералом ВВС Дэн Кейн.

"В частности, были сокращены два фонда – фонд поддержки коалиции и инициатива по оказанию помощи в сфере безопасности в Украине", – заявлено на брифинге.

25 июня министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что страны Евросоюза прилагают усилия, чтобы США не потеряли интерес к конфликту в Украине. По его словам, речь идет не просто о региональном конфликте, а о безопасности евроатлантического пространства.

Писториус отметил, что поддержка США является ключевой не только из-за масштабов военной помощи, но и в качестве сигнала для партнеров в НАТО.

Ранее Трамп и Зеленский встретились на саммите НАТО.

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Аксинья Титова
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