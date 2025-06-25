Трамп и Зеленский встретились на саммите НАТО

Президент США Дональд Трамп и глава Украины Владимир Зеленский встретились на саммите НАТО в Гааге, сообщает Zakon.kz.

В Telegram Зеленский отметил, что во время беседы политики обсудили важные вопросы.

"Продолжительная и содержательная встреча с президентом Трампом. Охватили все действительно важные вопросы. Я благодарю господина президента, спасибо Соединенным Штатам. Говорили о том, как добиться прекращения огня и подлинного мира. Говорили о том, как защитить наших людей. Ценим внимание и готовность помогать приближению мира. Детали – впоследствии", – написал президент Украины.

Между тем во время трансляции The Washigton Post пресс-конференции на полях саммита, глава Белого дома заявил, что прекращение огня не обсуждалось.

"Мы не обсуждали с президентом Зеленским прекращение огня на Украине в ходе нашей встречи", – отметил американский лидер.

Он подчеркнул, что украинский кризис необходимо урегулировать как можно скорее. Политик добавил, что поговорит об этом с президентом России Владимиром Путиным. При этом он не уточнил, когда конкретно проведет беседу с российским лидером.

Ранее Трамп заявил, что обсудил с Путиным нападение Украины на аэродромы России. После Россия и Украина провели первый этап обмена пленными после мирных переговоров.

