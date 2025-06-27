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Мир

В России остановили обряд погребения заживо двух человек

Птица, сквер, небо, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2025 07:58 Фото: pexels
Российские полицейские пресекли обряд погребения заживо двух человек в Ленинградской области, сообщает Zakon.kz.

По информации ТАСС, инцидент произошел в лесном массиве в Приозерском районе. Мужчина и женщина организовали ритуальный "праздник", на котором присутствовали около 15 человек. Каждый из участников заплатил 6 000–9 000 рублей (от 39 592 до 59 388 тенге) "шаману" за то, чтобы их похоронили заживо.

Когда сотрудники полиции прибыли на место, они обнаружили две могилы – в них под слоем земли находились женщины, закутанные в белые тряпки. Вокруг ходил "шаман" и бил в бубен, другие участники мероприятия сидели возле костра.

Силовики заставили организаторов откопать женщин. Правоохранители удостоверились в их нормальном самочувствии. На организаторов могут завести уголовное дело по статье о создании организации, посягающей на личность и права граждан. Максимальное наказание по ней – 7 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что первоклассницу вытащили из канализации спустя 7 часов после наводнения в Китае. 

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Аксинья Титова
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