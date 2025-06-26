Первоклассницу вытащили из канализации спустя 7 часов после наводнения в Китае

24 июня спасатели на юге Китая сообщили, что упавшая в канализацию девочка была найдена живой и невредимой. Она провела там более семи часов после того, как сильный ливень унес ее в стоки, сообщает Zakon.kz.

По информации NBC News, ребенок выжил, держась за перекладину, мимо которой он пролетел на глубине более 9 метров. Это происшествие случилось в момент, когда девочка возвращалась домой из школы. Тогда она пыталась подобрать потерянную туфлю.

"Эта первоклассница боролась с кромешной тьмой, холодом и постоянным страхом с удивительным спокойствием и упорством", – говорится в заявлении спасателей.

По данным государственного информационного агентства Синьхуа, к 26 июня погибло не менее шести человек, а десятки тысяч были эвакуированы из-за сильных дождей, обрушившихся на южные провинции Китая Гуандун, Гуанси, Гуйчжоу и Хубэй с 17 июня. Масштабное наводнение разрушило здания и инфраструктуру.

Ранее в Сети появились шокирующие кадры наводнения в Китае.