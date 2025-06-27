Поход двух туристок в Перу закончился трагедией
По информации Bild, туристки не воспользовались услугами горного проводника и на высоте около 6,4 тыс. м столкнулись с непогодой. Сначала их окутал густой туман, а после в горах разыгралась буря.
Как уточняется, подруги не смогли продвинуться дальше или вернуться назад и застряла в одной точке, вызвав помощь. Однако суровые условия затруднили поиски женщин по сигналу GPS. Бригада спасателей добралась до туристок только через три дня. К этому времени 40-летняя японка не выжила из-за сильного переохлаждения.
По данным издания, вторую туристку с признаками горной болезни доставили в безопасное место для оказания медицинской помощи.
Гора Уаскаран в составе Белых Кордильеров является самой высокой точкой Перу, а также четвертой по высоте горной вершиной в Южной Америке.
Ранее сообщалось, что самолет с туристами упал во Франции.