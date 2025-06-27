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Мир

Поход двух туристок в Перу закончился трагедией

туристка погибла при попытке покорить самую высокую вершину в Перу, фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2025 01:20 Фото: wikipedia
40-летняя японка Тиаки решила покорить самую высокую вершину в Перу, но замерзла насмерть во время снежной бури. На вершину горы Уаскаран она отправилась с 36-летней подругой-альпинисткой, сообщает Zakon.kz.

По информации Bild, туристки не воспользовались услугами горного проводника и на высоте около 6,4 тыс. м столкнулись с непогодой. Сначала их окутал густой туман, а после в горах разыгралась буря.

Как уточняется, подруги не смогли продвинуться дальше или вернуться назад и застряла в одной точке, вызвав помощь. Однако суровые условия затруднили поиски женщин по сигналу GPS. Бригада спасателей добралась до туристок только через три дня. К этому времени 40-летняя японка не выжила из-за сильного переохлаждения.

По данным издания, вторую туристку с признаками горной болезни доставили в безопасное место для оказания медицинской помощи.

Гора Уаскаран в составе Белых Кордильеров является самой высокой точкой Перу, а также четвертой по высоте горной вершиной в Южной Америке.

Ранее сообщалось, что самолет с туристами упал во Франции.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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