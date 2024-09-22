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Женщина замерзла насмерть в такси во время снегопада в Южно-Африканской Республике

снегопад в ЮАР, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2024 00:19 Фото: X(Twitter)/@news_az
39-летняя женщина замерзла насмерть в такси во время пробки на дороге на трассе между перевалом Ван Реенена и Фри-Стейт. В ЮАР в это время бушевала снежная буря, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет SA news со ссылкой на сотрудников службы скорой медицинской помощи Midlands EMS.

"По дороге в больницу состояние пациента резко ухудшилось. Были проведены все необходимые реанимационные мероприятия, но, к сожалению, женщину спасти не удалось", – говорится в заявлении.

Отметим, что подобная погода шокирует не только местных жителей, но и животных. В частности, люди в социальных сетях поделились видео льва в снегу.

"Львы в снегу – это так странно, но величественно", – подписал пост один из пользователей социальной сети X (бывшей Twitter)

Также люди публикуют фотографии и видео заснеженных дорог.

Ранее сообщалось, что в ряде областей Казахстана в понедельник ожидаются заморозки.

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