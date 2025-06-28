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Мир

Легкомоторный самолет с четырьмя людьми рухнул в Подмосковье

авиакрушение в Подмосковье, фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2025 18:35 Фото: МЧС Московской области
В Подмосковье 28 июня упал легкомоторный самолет ЯК-52. По предварительным данным, погибли четыре человека, сообщает Zakon.kz.

Инцидент случился в районе деревни Паново недалеко от Коломны. Российские СМИ пишут, что воздушное судно загорелось сразу после падения.

Пресс-служба управления МЧС России по региону заявила, что на месте крушения разрушений не было, а пожар уже потушен на площади около пяти квадратных метров. К работам в настоящий момент привлечено 23 человека и восемь единиц техники. Специалисты по-прежнему осматривают место происшествия, выясняют все причины и условия случившегося.

Кроме того, уточняется, что разбившийся самолет вылетел с аэродрома Северка.

Ранее сообщалось, что самолет с туристами упал во Франции.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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