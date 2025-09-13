#АЭС в Казахстане
Мир

Спортивный самолет с людьми рухнул в Словакии

авиакрушение в Словакии, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2025 23:02 Фото: Facebook/полиция Словакии
В западной части Словакии, недалеко от города Нове-Замки, упал ультралегкий спортивный самолет. В результате крушения погибли два человека, один из которых был военнослужащим, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Noviny.sk, летательный аппарат разбился у села Каменны-Мост.

"Два человека погибли в результате аварии ультралегкого самолета в районе города Нове-Замки". Оперативный центр Медицинской спасательной службы Словакии

В кабине находился 41-летний пилот, который также был добровольным пожарным из соседней деревни и кадровым военнослужащим. Рядом с ним был 32-летний мужчина. Несмотря на оперативное вмешательство спасателей, прибывший на место врач констатировал смерть обоих мужчин.

Фото: Facebook/полиция Словакии

В полиции заявили, что к месту трагедии направляются эксперты национального управления по расследованию инцидентов в воздухе и на водах.

"Предстоит установить точные причины и обстоятельства аварии", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Казахстане приостановлена эксплуатация некоторых воздушных судов.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
