Акции спортивного бренда подскочили впервые за 38 лет
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Акции американской компании Nike показали рекордный рост с 1987 года, сообщает Zakon.kz.
Котировки спортивного бренда выросли на 15% за один день, а за последние пять торговых дней – на 20%, что стало крупнейшим скачком почти за 40 лет. Об этом передает Trading View.
Резкий рост связан с позитивной квартальной отчетностью, превышающей ожидания аналитиков, а также с оптимистичным прогнозом на ближайшее будущее. Кроме того, Nike объявил о планах сократить объемы производства в Китае, с нынешних 16% до однозначного уровня. Это необходимо, чтобы снизить зависимость от политической нестабильности в отношениях США и Китая.
На данный момент крупнейшим производственным центром Nike остается Вьетнам.
"Там расположено более 150 фабрик, на которых производится около половины всей обуви бренда", – говорится в публикации.
Тем временем компания Dyson, известная своими инновационными технологиями в области бытовой техники, приступила к продаже клубники.
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