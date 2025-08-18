Ребенок погиб на глазах матери на аттракционе во время отдыха в Болгарии

Восьмилетний ребенок погиб во время катания на воздушном аттракционе в районе болгарского города Несебр, сообщает Zakon.kz.

Как пишет NOVA, мальчик совершал своей полет с матерью на курорте во время парасейлинга. Уточняется, что в какой-то момент разорвался трос. Согласно данным издания, ребенок упал в воду с высоты около 40 м. Спасатели смогли доставить его на сушу, но позднее он скончался. Мать при этом не пострадала.





"По делу были задержаны три человека на срок до 72 часов. Начато досудебное производство", – говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что аттракцион со зрителями в Саудовской Аравии сломался пополам.