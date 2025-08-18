#АЭС в Казахстане
Мир

Ребенок погиб на глазах матери на аттракционе во время отдыха в Болгарии

мальчик погиб во время парасейлинга, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2025 21:14 Фото: pixabay
Восьмилетний ребенок погиб во время катания на воздушном аттракционе в районе болгарского города Несебр, сообщает Zakon.kz.

Как пишет NOVA, мальчик совершал своей полет с матерью на курорте во время парасейлинга. Уточняется, что в какой-то момент разорвался трос. Согласно данным издания, ребенок упал в воду с высоты около 40 м. Спасатели смогли доставить его на сушу, но позднее он скончался. Мать при этом не пострадала.


"По делу были задержаны три человека на срок до 72 часов. Начато досудебное производство", – говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что аттракцион со зрителями в Саудовской Аравии сломался пополам.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
