США подписали с Китаем соглашение по торговле
Фото: flickr/White House
Соединенные Штаты подписали новую торговую договоренность с Китаем и надеются вскоре заключить схожую сделку с Индией, сообщает Zakon.kz.
По информации Financial Times, об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая в Белом доме на мероприятии, посвященном его планам в бюджетной и налоговой сферах.
"Мы не со всеми странами будем заключать сделки. Некоторым [государствам] мы просто пошлем письма, уведомляя о том, что они будут платить 25%, 35%, 45%", – подчеркнул глава американской администрации, имея в виду ставки импортных пошлин в США.
2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные – 9 апреля.
Тогда же президент США сообщил о 90-дневной приостановке действия части ответных пошлин, что, как пояснили в Белом доме, связано с проведением торговых консультаций. На этот период действует универсальный тариф в размере 10%.
Ранее палата представителей США отклонила 24 июня попытку запустить процедуру импичмента президента Дональда Трампа из-за нанесения ударов по Ирану без согласования с конгрессом.
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