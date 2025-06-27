США подписали с Китаем соглашение по торговле

Соединенные Штаты подписали новую торговую договоренность с Китаем и надеются вскоре заключить схожую сделку с Индией, сообщает Zakon.kz.

По информации Financial Times, об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая в Белом доме на мероприятии, посвященном его планам в бюджетной и налоговой сферах.

"Мы не со всеми странами будем заключать сделки. Некоторым [государствам] мы просто пошлем письма, уведомляя о том, что они будут платить 25%, 35%, 45%", – подчеркнул глава американской администрации, имея в виду ставки импортных пошлин в США.

2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные – 9 апреля.

Тогда же президент США сообщил о 90-дневной приостановке действия части ответных пошлин, что, как пояснили в Белом доме, связано с проведением торговых консультаций. На этот период действует универсальный тариф в размере 10%.

Ранее палата представителей США отклонила 24 июня попытку запустить процедуру импичмента президента Дональда Трампа из-за нанесения ударов по Ирану без согласования с конгрессом.