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Мир

В США мужчина, изнасиловавший подростка, признал вину

испуганный ребенок, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2025 21:34 Фото: freepik
Джонатан Вуди из Рочестера признал себя виновным в изнасиловании 13-летнего подростка, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции страны 30 июня 2025 года.

Обвинение предусматривает от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения и штраф до 250 тысяч долларов.

По данным прокуратуры, в январе 2024 года Вуди общался с ребенком в соцсетях, после чего организовал его поездку в отель, где предложил алкоголь и марихуану. Там же совершил противоправные действия.

Мать заметила пропажу мальчика и вызвала полицию, но позже подросток самостоятельно вернулся домой и рассказал, что с ним случилось. Следователи установили личность преступника и задержали его.

Вынесение приговора назначено на 30 октября 2025 года.

Ранее мы сообщали, что девочка в Актобе едва не лишилась пальца из-за игрушки.

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Асель Аукешева
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