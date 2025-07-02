В США мужчина, изнасиловавший подростка, признал вину

Джонатан Вуди из Рочестера признал себя виновным в изнасиловании 13-летнего подростка, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции страны 30 июня 2025 года.

Обвинение предусматривает от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения и штраф до 250 тысяч долларов.

По данным прокуратуры, в январе 2024 года Вуди общался с ребенком в соцсетях, после чего организовал его поездку в отель, где предложил алкоголь и марихуану. Там же совершил противоправные действия.

Мать заметила пропажу мальчика и вызвала полицию, но позже подросток самостоятельно вернулся домой и рассказал, что с ним случилось. Следователи установили личность преступника и задержали его.

Вынесение приговора назначено на 30 октября 2025 года.

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