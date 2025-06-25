Трехлетняя девочка в Актобе едва не лишилась пальца из-за игрушки

Фото: пресс-служба МЧС РК

25 июня в службу спасения поступил вызов о том, что на пальце трехлетней девочки застрял пластиковый элемент от игрушки, который не удалось снять самостоятельно. Инцидент произошел в городе Актобе, в районе Астана, на улице М. Оспанова, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, оперативно прибывшие на место спасатели аккуратно выполнили необходимые действия и освободили руку малышки, избежав травм. Ранее взрыв удалось предотвратить огнеборцам во время крупного пожара в Кызылординской области.

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