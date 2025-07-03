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Мир

Принц Гарри после ухода из королевской семьи оказался не в состоянии прокормить семью

принц Гарри не может прокормить семью, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2025 18:17 Фото: Instagram/sussexroyal
Историк британской монархии Марлен Кениг заявила, что британский принц Гарри до сих пор не приспособился к новой независимой жизни вдали от Букингемского дворца, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Us Weekly, принц мучается из-за того, что не может прокормить семью своими силами.

"Не уверена, жалеет ли Гарри, что уехал. Он явно настроен решительно и стремится построить новую жизнь в США. Но пока что без особых успехов, особенно по части заработка на семейные нужды. Этим, похоже, приходится заниматься Меган", – говорит она.

Также она рассказала, что его беспокоят неудачные попытки найти достойное занятие, не связанное с королевской семьей.

"От него всегда ждали, что он будет играть поддерживающую, но не второстепенную роль. Возможно, ему комфортно в калифорнийском доме с женой и двумя очаровательными детьми, но есть чувство, которое ему пока не довелось испытать – это уверенность, которую дает успех за пределами дома". Марлен Кениг

Ранее супруга британского принца Гарри герцогиня Сассекская Меган Маркл в день рождения дочери Лилибет поделилась снимками и видео из роддома. На кадрах Маркл танцует с большим животом, а рядом с ней танцует и ее муж. 

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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