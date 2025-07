Всем женщинам урок: в США отец утопил трехмесячного сына в ведре со стиральным порошком

По данным портала Local12, 10 августа 2024 года женщина с признаками домашнего насилия обратилась к медикам за помощью. Врачи вызвали полицию. Правоохранителям пациентка заявила, что ее 29-летний супруг напал на нее с монтировкой и гаечным ключом и избил. Однако в тот момент женщину больше всего беспокоило не ее здоровье, а то, что муж куда-то увез их трехмесячного сына.

Отмечается, что стражи порядка обыскали дом мужчины и не нашли ребенка. Свою причастность к пропаже младенца его отец отрицал и брал на себя ответственность только за нападение на супругу. На следующий день представители власти вновь осмотрели дом и на этот раз нашли на кухне оранжевое ведро. Внутри него в воде с порошком плавал мертвый ребенок. Вскрытие показало, что младенец умер от удушения из-за погружения в мыльную воду.

По словам зампрокурора округа Типпекано Элис Мэдиган, позже отец признался в преступлении и объяснил свой мотив.

Согласно опубликованной информации, за убийство младенца и покушение на убийство супруги мужчину приговорили к 92 годам тюрьмы.

