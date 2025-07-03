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Мир

Всем женщинам урок: в США отец утопил трехмесячного сына в ведре со стиральным порошком

американец утопил трехмесячного сына в ведре со стиральным порошком, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2025 20:36 Фото: pixabay
В американском городе Лафайетт (штат Индиана) мужчина зверски убил своего трехмесячного сына, утопив его в ведре со стиральным порошком, сообщает Zakon.kz.

По данным портала Local12, 10 августа 2024 года женщина с признаками домашнего насилия обратилась к медикам за помощью. Врачи вызвали полицию. Правоохранителям пациентка заявила, что ее 29-летний супруг напал на нее с монтировкой и гаечным ключом и избил. Однако в тот момент женщину больше всего беспокоило не ее здоровье, а то, что муж куда-то увез их трехмесячного сына.

Отмечается, что стражи порядка обыскали дом мужчины и не нашли ребенка. Свою причастность к пропаже младенца его отец отрицал и брал на себя ответственность только за нападение на супругу. На следующий день представители власти вновь осмотрели дом и на этот раз нашли на кухне оранжевое ведро. Внутри него в воде с порошком плавал мертвый ребенок. Вскрытие показало, что младенец умер от удушения из-за погружения в мыльную воду.

По словам зампрокурора округа Типпекано Элис Мэдиган, позже отец признался в преступлении и объяснил свой мотив.

"Обвиняемый хотел преподать своей жене и всем женщинам урок. Этим он хотел показать, что к мужчинам нельзя проявлять неуважение", – рассказала Мэдиган.

Согласно опубликованной информации, за убийство младенца и покушение на убийство супруги мужчину приговорили к 92 годам тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Кульсары задержали подозреваемого в убийстве семилетней девочки.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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