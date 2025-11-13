#АЭС в Казахстане
Мир

Мать перерезала горло 9-летнему сыну из-за проблем с психическим здоровьем

Насилие над детьми, насилие над несовершеннолетними, физическое насилие , фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2025 02:30 Фото: freepik
В итальянском городе Муджа 55-летняя гражданка Украины убила своего девятилетнего сына, перерезав ему горло, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Il Messaggero, правоохранители узнали, что мальчик проживал с отцом, 58-летним гражданином Италии, но в день своей смерти он находился у матери.

Отец забеспокоился, когда не смог связаться с бывшей супругой и сыном. Он отправил к их дому экстренные службы. Силовики нашли тело мальчика в ванной. Его мать находилась рядом в шоковом состоянии.

"Я только что объявил городской траур, и мы до сих пор не знаем, продлится ли он один или три дня. Это действительно огромная трагедия для всего сообщества", – заявил мэр Муджи Паоло Полидори.

По данным издания, за мигранткой следили сотрудники Центра психического здоровья. Социальные службы навещали женщину, ребенка и отца из-за "сложной ситуации в их общении".

Ранее мы сообщали о том, что туристка погибла в Австралии при загадочных обстоятельствах.

Аксинья Титова
