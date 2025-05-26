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Происшествия

Очередная напасть: в Атырау появились гигантские пауки неизвестного происхождения

Очередная напасть: в Атырау появились гигантские пауки неизвестного происхождения, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2025 19:04 Фото: unsplash
Жители пригородного поселка Геолог в Атырау бьют тревогу – в социальных сетях распространяются видео с необычными по размерам пауками, которых ранее в этих краях не видели, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам горожан, насекомых стало особенно много в частном секторе: в гаражах, дворовых туалетах, душевых и у входных дверей. Одни пользователи соцсети причисляют этих пауков к безобидному хищнику, а другие считают, что это ядовитые каракурты.

"Увидел в гараже паука размером с мышь. Он поднял лапки в боевую стойку – я снял видео и отправил в чат соседей. Потом все начали делиться своими находками. Мы переживаем за детей. Начались каникулы, дети целыми днями бегают во дворе. Раньше мы таких пауков в своих краях не видели", – рассказал один из местных жителей Борис Мендешев.

Мы обратились к специалистам, однако их мнения по поводу происхождения пауков разделились. Биолог Елена Ким заявила, что на видеозаписи – представитель семейства пауков-волков. Они действительно могут достигать крупных размеров, не плетут паутин, а нападают на добычу из засады.

По словам специалиста, для человека они практически неопасны, хотя их укус болезненный. Возможные причины их массового появления – теплая зима, влажная весна и сокращение численности естественных врагов: ящериц, ежей и птиц.

В то же время главный специалист территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Атырауской области Мереке Шалкаров вовсе заявил, что на видео запечатлен каракурт – один из самых ядовитых пауков Центральной Азии. Он призвал горожан быть внимательнее и при обнаружении подозрительных пауков немедленно обращаться в специализированные службы.

И так как нашествие насекомых в Атырау в последние годы становится довольно частым явлением, жителям пригородных поселков рекомендовано регулярно осматривать дворы, хозяйственные постройки и временно ограничить пребывание детей в неосвещенных и малообследованных местах.

Ранее Zakon.kz рассказывал, как жители региона заметили в местном парке множество пауков, похожих на ядовитую черную вдову.

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Фото Динара Канбетова
Динара Канбетова
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