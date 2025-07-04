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Мир

За домогательства на работе наказали во Франции бывших топ-менеджеров

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2025 05:37 Фото: freepik
Французский суд признал виновными бывших топ-менеджеров Ubisoft, которых обвиняли в домогательствах и буллинге, сообщает Zakon.kz.

Всем троим назначили условные сроки и денежные штрафы. Об этом пишет The Guardian.

Так, например, бывшего вице-президента Ubisoft, 52-летнего Томаса Франсуа, признали виновным:

  • в сексуальных домогательствах;
  • психологическом преследовании;
  • попытке сексуального насилия.

Суд установил, что однажды он привязал сотрудницу к стулу скотчем и затолкнул стул в лифт. Он также заставил девушку в юбке сделать стойку на руках и попытался ее поцеловать. Мужчину приговорили к трем годам колонии условно и обязали выплатить штраф в размере 30 тыс. евро.

Бывший креативный директор студии Серж Хаскут получил 18 месяцев условного срока за психологическое насилие и домогательства. В суде посчитали, что мужчина издевался над своими сотрудниками. Он также должен будет заплатить штраф в 45 тыс. евро.

Экс-директор по разработке игр Гийом Патрукс отделался самым мягким наказанием в 12 месяцев условно и штрафом в размере 10 тыс. евро. Его признали виновным в "психологическом преследовании". В списке его проступков также угрозы устроить стрельбу в офисе и поджигание бороды одного из сотрудников.

1 июля высокопоставленную чиновницу Таиланда отстранили от работы.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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