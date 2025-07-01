Высокопоставленную чиновницу Таиланда отстранили от работы

1 июля таиландский премьер Пхэтхонгтхан Чиннават временно отстранена от должности, сообщает Zakon.kz.

Это произошло по решению Конституционного суда после петиции группы сенаторов, обвинивших ее в нарушении этических норм в связи с утечкой телефонного разговора с бывшим премьер-министром Камбоджи Хун Сеном. Об этом передает Nation.

При этом Чиннават сохранит пост министра культуры в кабинете министров, пока продолжается рассмотрение петиции, которое может привести к ее окончательному отстранению от должности премьера. Общественности стало известно, что 15 июня состоялся телефонный разговор между Чиннават и Хун Сеном с участием переводчиков, посвященный пограничной напряженности.

Так, в ходе беседы таиландский премьер обращалась к камбоджийскому коллеге как к "дяде" и предлагала "организовать" все, что он пожелает. Также с ее стороны прозвучали пренебрежительные высказывания в адрес таиландской армии.

Такое положение дел вызвало осуждение как среди депутатов правящей коалиции, так и среди оппозиции. 28 июня в Бангкоке прошел митинг, участники которого требовали отставки Чиннават.

37-летняя Пхетхонгтхан Чинават стала самым молодым премьером в истории Таиланда и второй женщиной на этом посту после своей тети Йинглак Чинават, которая возглавляла кабмин с 2011 года до 2014 года. Чинават в 2008 году получила степень бакалавра социологии и антропологии, окончив факультет политических наук университета Чулалонгкорна, а затем продолжила обучение в британском Университете Суррея по специальности "международный гостиничный менеджмент".

Большая часть профессионального опыта Чинават связана с деятельностью бизнес-империи ее семьи, которая охватывает множество сфер: от гостиничного бизнеса до телекоммуникаций.

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