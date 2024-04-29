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Обвиненного в домогательствах Жерара Депардье выпустили из-под стражи

Обвиненного в домогательствах Жерара Депардье выпустили из-под стражи, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2024 01:53 Фото: Instagram/depardieu_g
Французского актера Жерара Депардье, обвиняемого в домогательствах, 29 апреля освободили из-под стражи, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает телеканал BFMTV, эту информацию подтвердил адвокат знаменитости Кристиана Сен-Пале.

Как пишет агентство AFP News Agency со ссылкой на прокуратуру Парижа, суд над  актером по делу о домогательствах состоится в октябре 2024 года. 

Ранее стало известно о задержании Депардье в Париже для допроса по делу о сексуальном насилии. Обвинения в адрес актера были выдвинуты двумя женщинами – в 2014 и 2021 годах. Согласно данным, полученным в ходе допроса, возможно, что актера могут арестовать. В свою очередь, сам Депардье отрицает все обвинения. 

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