Обвиненного в домогательствах Жерара Депардье выпустили из-под стражи

Французского актера Жерара Депардье, обвиняемого в домогательствах, 29 апреля освободили из-под стражи, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает телеканал BFMTV, эту информацию подтвердил адвокат знаменитости Кристиана Сен-Пале.

Как пишет агентство AFP News Agency со ссылкой на прокуратуру Парижа, суд над актером по делу о домогательствах состоится в октябре 2024 года.



Ранее стало известно о задержании Депардье в Париже для допроса по делу о сексуальном насилии. Обвинения в адрес актера были выдвинуты двумя женщинами – в 2014 и 2021 годах. Согласно данным, полученным в ходе допроса, возможно, что актера могут арестовать. В свою очередь, сам Депардье отрицает все обвинения.