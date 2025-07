В 2,5 раза увеличилось число погибших во время разрушительного стихийного бедствия в США

Об этом 13 июля со ссылкой на местные власти заявил телеканал CBS.

Как уточняется, в данный момент продолжаются поиски более 170 пропавших без вести.

Кроме того, Национальная метеорологическая служба выпустила экстренные предупреждения о внезапных наводнениях и в центральном Техасе.

