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Мир

В 2,5 раза увеличилось число погибших во время разрушительного стихийного бедствия в США

наводнение в США, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2025 20:31 Фото: Х/Insight_029
В американском штате Техас, в округе Керр, в результате наводнение погибли 129 человек – число жертв увеличилось в 2,5 раза, сообщает Zakon.kz.

Об этом 13 июля со ссылкой на местные власти заявил телеканал CBS.

"Внезапные наводнения в Техасе унесли жизни по меньшей мере 129 человек", – говорится в сообщении.

Как уточняется, в данный момент продолжаются поиски более 170 пропавших без вести.

Кроме того, Национальная метеорологическая служба выпустила экстренные предупреждения о внезапных наводнениях и в центральном Техасе.

О произошедшем в округе Керр наводнении, которое стало причиной множественных разрушений, стало известно 4 июля. Позже сообщалось о 50 погибших.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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