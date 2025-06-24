Сильнейшее наводнение: часть Китая ушла под воду

В уезде Жунцзян китайской провинции Гуйчжоу произошло сильнейшее за 30 лет наводнение. Спасатели вывезли в безопасные районы более 40 тыс. человек, сообщает Zakon.kz.

По данным телеканала CCTV, причиной наводнения стали сезонные ливни, которые с прошлой недели идут в горной провинции Гуйчжоу и других частях южного Китая.

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Они вызваны ежегодным муссоном в Восточной Азии. Дождь уже побил рекорды по количеству осадков в некоторых районах КНР, где выпало более 400 мм дождя.

В Жунцзяне затоплены улицы, поэтому спасатели эвакуируют людей на лодках. В некоторых местах вода поднялась на высоту 3 м от уровня земли. Температура воздуха при этом поднимается выше +35°С.

Согласно информации, пострадали как минимум 150 человек. Вблизи Жунцзяна также произошел оползень, из-за чего обрушился виадук.

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