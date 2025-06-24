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Мир

Сильнейшее наводнение: часть Китая ушла под воду

Наводнение в Китае, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2025 02:14 Фото: CCTV
В уезде Жунцзян китайской провинции Гуйчжоу произошло сильнейшее за 30 лет наводнение. Спасатели вывезли в безопасные районы более 40 тыс. человек, сообщает Zakon.kz.

По данным телеканала CCTV, причиной наводнения стали сезонные ливни, которые с прошлой недели идут в горной провинции Гуйчжоу и других частях южного Китая.

Они вызваны ежегодным муссоном в Восточной Азии. Дождь уже побил рекорды по количеству осадков в некоторых районах КНР, где выпало более 400 мм дождя.

В Жунцзяне затоплены улицы, поэтому спасатели эвакуируют людей на лодках. В некоторых местах вода поднялась на высоту 3 м от уровня земли. Температура воздуха при этом поднимается выше +35°С.

Согласно информации, пострадали как минимум 150 человек. Вблизи Жунцзяна также произошел оползень, из-за чего обрушился виадук.

Ранее мы писали о том, что таинственный купол упал на дорогу около частных домов в США.

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Аксинья Титова
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