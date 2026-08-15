#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+22°
$
464.02
536.18
5.54
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+22°
$
464.02
536.18
5.54
Наука и технологии

Ученые "заглянули" в мозг крокодилов и совершили удивительное открытие

Хищник, вода, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2026 03:30 Фото: magnific
За последние 100 миллионов лет крокодилы и их близкие родственники – аллигаторы, кайманы и гавиалы – пережили кардинальные изменения климата и среды обитания, сообщает Zakon.kz.

По данным Journal of Anatomy, несмотря на это, их мозг за это время практически не изменился.

С помощью современной технологии компьютерной томографии исследователи Шведского музея естествознания смогли заглянуть внутрь черепов современных крокодиловых и их вымерших сородичей.

Они исследовали 43 вида, среди которых был американский аллигатор (Alligator mississippiensis), парагвайский кайман (Caiman yacare) и нильский крокодил (Crocodylus niloticus), а также вымершие виды.

Как считают ученые, практически неизменный мозг крокодиловых свидетельствует о том, что они сформировали чрезвычайно эффективное строение мозга десятки миллионов лет назад, на ранних этапах эволюции. Она оказалась такой успешной, что теперь нет особой необходимости ее менять.

Соавтор исследования Пол Берк отмечает, что это открытие может объяснить, как эти рептилии выживали более 100 миллионов лет, пока другие позвоночные животные исчезли в результате массовых вымираний и других экологических изменений и событий.

Ранее ученые пересмотрели историю живорождения у предков млекопитающих.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Аксинья Титова
Читайте также
Мэр мексиканского города женился на крокодиле
05:41, 06 июля 2025
Свадьбу с крокодилом устроил мэр мексиканского города
Планета, космос
07:59, 08 апреля 2026
Ученые прогнозируют, что все континенты Земли снова объединятся в один
Живых крокодилов выставили на аукцион в Китае
07:17, 09 апреля 2025
В Китае живых крокодилов изъяли у должника и выставили на торги
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
&quot;Ахмат&quot; с Самородовым и Кенжебеком уступил &quot;Краснодару&quot; в РПЛ
00:48, 16 августа 2026
"Ахмат" с Самородовым и Кенжебеком уступил "Краснодару" в РПЛ
Казахстанские синхронистки взяли ещё одно историческое &quot;серебро&quot; на ЧМ в Будапеште
00:14, 16 августа 2026
Казахстанские синхронистки взяли ещё одно историческое "серебро" на ЧМ в Будапеште
Стас Покатилов получил отдых после Лиги чемпионов, &quot;Сабах&quot; победил &quot;Кяпаз&quot;
23:47, 15 августа 2026
Стас Покатилов получил отдых после Лиги чемпионов, "Сабах" победил "Кяпаз"
Сборная Казахстана вошла в топ-20 на чемпионате мира по художественной гимнастике
23:11, 15 августа 2026
Сборная Казахстана вошла в топ-20 на чемпионате мира по художественной гимнастике
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: