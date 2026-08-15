Ученые "заглянули" в мозг крокодилов и совершили удивительное открытие

За последние 100 миллионов лет крокодилы и их близкие родственники – аллигаторы, кайманы и гавиалы – пережили кардинальные изменения климата и среды обитания, сообщает Zakon.kz.

По данным Journal of Anatomy, несмотря на это, их мозг за это время практически не изменился.

С помощью современной технологии компьютерной томографии исследователи Шведского музея естествознания смогли заглянуть внутрь черепов современных крокодиловых и их вымерших сородичей.

Они исследовали 43 вида, среди которых был американский аллигатор (Alligator mississippiensis), парагвайский кайман (Caiman yacare) и нильский крокодил (Crocodylus niloticus), а также вымершие виды.

Как считают ученые, практически неизменный мозг крокодиловых свидетельствует о том, что они сформировали чрезвычайно эффективное строение мозга десятки миллионов лет назад, на ранних этапах эволюции. Она оказалась такой успешной, что теперь нет особой необходимости ее менять.

Соавтор исследования Пол Берк отмечает, что это открытие может объяснить, как эти рептилии выживали более 100 миллионов лет, пока другие позвоночные животные исчезли в результате массовых вымираний и других экологических изменений и событий.

Ранее ученые пересмотрели историю живорождения у предков млекопитающих.