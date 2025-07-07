Малыш погиб во время прогулки по кладбищу в Великобритании
Фото: pixabay
Четырехлетний мальчик погиб на кладбище Ротенстолл в Великобритании. Трагедия произошла 5 июля, сообщает Zakon.kz.
По данным The Manchester Evening News, ребенок по неизвестной причине оказался один на окраине города, на кладбище. В какой-то момент его придавило надгробным камнем. К месту происшествия выезжали экстренные службы, но спасти мальчика не удалось.
Отмечается, что в данное время правоохранители начали расследование. Местные жители организовали сбор средств для семьи погибшего ребенка через краудфандинговую платформу, подчеркнув, что родители мальчика "разбиты горем".
Ранее сообщалось, что в Павлодаре прогулка по набережной Иртыша закончилась гибелью женщины. Четырехколесный велосипед врезался в забор, в результате чего погибла пенсионерка. Еще четверо, в том числе трое детей, попали в больницу.
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