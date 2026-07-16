День рождения стал трагедией: двухлетний мальчик погиб от рук четырехлетнего кузена в США

Семейная поездка во Флориду на день рождения двухлетнего мальчика обернулась трагедией. Ребенок погиб после случайного выстрела, который, по данным полиции округа Оцеола, произвел его четырехлетний двоюродный брат, сообщает Zakon.kz.

Как пишет New York Post со ссылкой на данные следствия, семья приехала в город Киссимми, чтобы отпраздновать третий день рождения Брэйдена Теннисона, который должен был состояться 15 июля. Пока взрослые оформляли заселение в арендованный дом, двое маленьких детей остались в автомобиле. В салоне находился незакрепленный пистолет без кобуры, принадлежавший матери погибшего ребенка.

Как сообщили в полиции, четырехлетний мальчик нашел оружие и случайно выстрелил. Услышав хлопок, взрослые бросились к машине. Пострадавшего экстренно доставили в детскую больницу Арнольда Палмера в Орландо, однако врачи не смогли спасти его жизнь.

Родственники рассказали, что поездка должна была стать праздником для всей семьи. На странице сбора средств они написали, что вместо радостного дня рождения им пришлось пережить невосполнимую утрату. По словам близких, Брэйден был очень дружелюбным, любил играть с детьми и обожал сладости.

Правоохранители продолжают расследование обстоятельств трагедии.

В полиции вновь напомнили, что оружие необходимо хранить в недоступном для детей месте, поскольку даже кратковременная потеря контроля может привести к непоправимым последствиям.

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